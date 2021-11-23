Рубль остается у многомесячных минимумов после сильнейшего с апреля падения

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МОСКВА (Рейтер) - Рубль утром вторника котируется к доллару у многомесячных минимумов, достигнутых накануне из-за напряженного для РФ геополитического фона, а также вызванного ухудшением эпидемиологической обстановки глобального бегства от риска и укрепления валюты США как безопасного актива.

Эти же негативные факторы сохраняются и сегодня, а поддержкой для доллара выступает выдвижение Джерома Пауэлла главой Федрезерва на второй срок, что укрепило ожидания неминуемости повышения ставок ФРС в следующем году. При этом усилились прогнозы более быстрого начала ужесточения денежно-кредитной политики - как только регулятор закончит сокращение программы скупки облигаций.

Внешнее давление на рубль усиливается покупкой валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, на $350 миллионов в день по текущему курсу, поддержкой же могут выступать остаточные продажи экспортной валютной выручки под уплату в четверг налога на добычу полезных ископаемых.

Биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" к 10.00 МСК были на уровне 74,83, что близко к закрытию понедельника

Котировки пары евро/рубль были вблизи 84,12, и здесь рубль теряет треть процента.

Накануне рубль подешевел к доллару на 1,9%, максимальными темпами с апреля, до 74,82, и на 1% он ослабел в паре с евро, до 83,85. Вечером при этом была достигнута отметка 75,08 рубля за доллар, худшая для российской валюты с начала июля текущего года.

Иностранные инвесторы активно распродавали рубль и рублевые активы в опасении вооруженного конфликта между Россией и Украиной, о вероятности которого начинает сообщать все больше информационных источников.

"Признаков деэскалации или смягчения конфликта на горизонте нет, однако есть надежды на то, что не будет и эскалации конфликтов. Риторика и новостной фон этой недели могут снова ослабить интерес инвесторов к российским активам", - говорится в обзоре Альфа-Банка.

На внешнем же секторе давление на рискованные и сырьевые активы продолжала оказывать ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в ЕС с возвращением карантинных ограничений, при этом рынки держат в голове вероятность более быстрой нормализации политики ФРС.

По мнению аналитиков Альфа-Банка, рост инфицированных Covid-19 также стимулирует уход инвесторов от риска, а снижение цены на нефть усиливает опасения по поводу курса рубля и российского рынка акций.

Во вторник утром на форексе пара евро/доллар котируется с минимальными изменениями вблизи $1,1237, ранее сформировав минимум с начала июля прошлого года, $1,1224.

Индекс доллара утром достиг 16-месячного максимума, 96,438, сейчас он в небольшом плюсе и оценивается в 96,525.

Большинство товарных и развивающихся валют вновь тяготеет к снижению после в основном негативной динамики накануне.

Вернулась к снижению и Brent после вчерашнего отскока с 8-недельного минимума $77,58, и сейчас оценивается в $79,06 (-0,8%) из-за ожиданий, что США, Япония и Индия начнут высвобождать свои резервы для стабилизации цен.

Сегодня в фокусе внимания глобальных рынков - публикации предварительных ноябрьских данных о деловой активности в крупнейших развитых странах, при этом инвесторы могут постепенно сворачивать свое присутствие на торговых площадках с учетом короткой недели в США, где в четверг празднуется День Благодарения, а затем наступит Черная пятница, открывающая сезон распродаж.

Для локальных рынков интерес будет представлять решение Минфина РФ о проведении или же отмене завтрашних аукционов ОФЗ с учетом текущей волатильной ситуации с российскими активами.

Рублевые госбумаги накануне сильно подешевели. Доходность 10-летнего бенчмарка подскочила на 21 базисный пункт, до 8,60% годовых, вечером отметившись на 8,63% впервые с начала 2019 года.

(Владимир Абрамов при участии Андрея Остроуха)

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