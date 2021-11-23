Рубль остается под давлением геополитики и дорогого доллара, снижения нефти

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МОСКВА (Рейтер) - Рубль вновь дешевеет во вторник, хотя и не столь жестко, как накануне, и против него продолжают играть геополитические риски, на которые накладываются внешние факторы в виде подорожавшего доллара и вернувшейся к снижению нефти.

Пара доллар/рубль сегодня обновила пик с начала июля, достигнув отметки 75,13. К 13.05 МСК котировки расчетами "завтра" были на уровне 74,88, и рубль теряет более 0,1%.

Котировки пары евро/рубль к этому времени были вблизи 84,34, и рубль теряет 0,6%. Ранее рубль отметился здесь на полуторамесячном минимуме, 84,62.

"Мы считаем текущие уровни завышенными, однако для нормализации обстановки требуется позитивный новостной поток, и здесь сообщений о подготовке саммита между США и Россией в конце декабря явно недостаточно", - полагают аналитики Росбанка.

Аналогичного мнения об излишнем удешевлении рубля придерживается и Александр Кудрин из компании Атон, который видит поддержку со стороны рекордного профицита российского счета текущих операций и планов РФ инвестировать средства из ФНБ, "что приведет к снижению регулярных покупок валюты Минфином".

Иностранные инвесторы активно распродают рубль и рублевые активы еще с прошлой недели в опасении вооруженного конфликта между Россией и Украиной на фоне сообщений иностранных информагентств о концентрации российских войск вблизи украинской границы и о возможных планах боевых действий.

Параллельно на глобальных рынках проходили распродажи рискованных активов и рост спроса на безопасный доллар США из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в ЕС.

Дополнительной поддержкой для американской валюты стало выдвижение Джерома Пауэлла главой Федрезерва на второй срок, что укрепило ожидания неминуемости повышения ставок ФРС в следующем году. При этом усилились прогнозы более быстрого начала ужесточения денежно-кредитной политики - как только регулятор закончит сокращение программы скупки облигаций.

Во вторник днем пара евро/доллар на форексе подрастает, котировки вблизи $1,1260 (+0,2%), утром сформировав минимум с начала июля прошлого года, $1,1224.

Индекс доллара утром достиг 16-месячного максимума, 96,438, сейчас он ушел в небольшой минус и оценивается в 96,408.

На рынке нефти базовые сорта вернулась к снижению после вчерашнего отскока с многомесячных минимумов. Brent дешевеет более чем на один процент с начала дня и сейчас оценивается в $78,86 из-за ожиданий, что США, Япония и Индия начнут высвобождать свои резервы для стабилизации цен.

Сегодня в фокусе внимания глобальных рынков - публикации предварительных ноябрьских данных о деловой активности в крупнейших развитых странах, при этом показатели еврозоны и ее ключевых стран оказались лучше ожиданий. Американские же показатели выйдут в 17.45 МСК.

Инвесторы при этом могут постепенно сворачивать свое присутствие на торговых площадках с учетом короткой недели в США, где в четверг празднуется День Благодарения, а затем наступит Черная пятница, открывающая сезон распродаж.

Для локальных рынков интерес будет представлять решение Минфина РФ о проведении или же отмене завтрашних аукционов ОФЗ с учетом текущей волатильной ситуации с российскими активами.

По мнению Дмитрия Грицкевича из Промсвязьбанка, в текущих условиях Минфин, скорее всего, отменит завтрашние аукционы. При этом в случае ослабления геополитических рисков Грицкевич допускает достаточно резкий откат кривой доходности госбумаг на 15-20 базисных пунктов.

Рублевые госбумаги накануне сильно подешевели, во вторник днем у большинства преобладает скромная негативная динамика. Доходность 10-летнего бенчмарка подскочила 1 базисный пункт до 8,61% годовых, что близко от максимального значения с начала 2019 года, 8,63%, достигнутого накануне.

(Владимир Абрамов при участии Андрея Остроуха. Редактор Дмитрий Антонов)

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