Япония продаст несколько сотен тысяч килолитров нефти из госзапасов

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ТОКИО (Рейтер) - Япония выставит на продажу несколько сотен тысяч килолитров нефти из государственного резерва, однако сроки продажи пока не определены, сообщил журналистам в среду министр промышленности страны Коити Хагиуда.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что его правительство высвободит часть запасов нефти в ответ на запрос США, но сделает это таким образом, чтобы не нарушить японское законодательство, которое допускает продажу запасов только в случае риска перебоев в поставках.

В одном килолитре содержится 6,29 барреля нефти. Ранее издание Nikkei сообщило, что Япония выпустит на рынок около 4,2 миллиона баррелей нефти.

(Юка Обаяси. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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