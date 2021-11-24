Японские акции упали из-за опасений ужесточения ДКП в США

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду на фоне опасений, что Федеральная резервная система США ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на возросшие инфляционные риски.

Индекс Nikkei снизился на 1,58% до 29.302,66 пункта. Более широкий индекс Topix опустился на 1,16% до 2.019,12 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги M3 Inc, Z Holdings Corp и Recruit Holdings Co, подешевевшие на 5,03​%, 4,55% и 4,32% соответственно.

Президент США Джо Байден выдвинул председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок и предложил назначить Лейл Брейнард его заместителем. Рынок ожидает, что политика американского центробанка станет более агрессивной.

"Дело не в том, что рынки реагируют на эти назначения как таковые. Становится ясно, что для Пауэлла главной задачей на второй срок будет борьба с инфляцией, а не максимизация занятости", - сказал Норихиро Фудзито из Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Акции японских компаний, работающих в полупроводниковом секторе, снизились. Котировки Lasertec опустились на 3,3%, Advantest - на 4,1%, Screen Holdings - на 3,1%.

В то же время капитализация автопроизводителей Mitsubishi Motors, Nissan Motor и Toyota Motor выросла на 5,1%, 4,4% и 0,9% соответственно.

Цена бумаг Toshiba снизилась на 1,6% после сообщения, что фонд 3D Investment Partners, второй по величине акционер компании, в среду выступил против плана японского конгломерата разделиться на три компании.

(Хидэюки Сано. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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