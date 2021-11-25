Nikkei, Topix выросли на фоне погони инвесторов за выгодными сделками

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в четверг во главе с бумагами технологического сектора, так как инвесторы охотились за выгодными предложениями после резкого снижения котировок на предыдущей сессии.

Индекс Nikkei вырос на 0,67% до 29.499,28 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,33% до 2.025,69 пункта. С начала ноября Nikkei вырос на 1,42%.

"Падение на предыдущей сессии, не имевшее четких причин, было более глубоким, чем ожидалось, и сегодняшний рост (индексов) - это отскок от него", - сказал Икуо Мицуи, фондовый управляющий в Aizawa Securities.

Подъем возглавили акции Asahi Kasei, Fuji Electric и Yamaha Motor, подорожавшие на 3%.

Технологические компании повторили динамику американского Nasdaq: лидер сектора игровых приставок Sony Group поднялся на 1,39%, производитель оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron - на 0,6%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html