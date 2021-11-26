Британия, Япония обеспокоены новым штаммом COVID-19

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ЛОНДОН (Рейтер) - Власти Великобритании в четверг выразили опасения по поводу нового штамма коронавируса, который распространяется в ЮАР и может обладать повышенной устойчивостью к вакцинам.

По словам британского регулятора в сфере здравоохранения, белок-шип нового штамма, получившего название B.1.1.529, резко отличается от изначального варианта вируса, на котором основаны вакцины.

"Это самый значительный штамм, который мы встретили за все время, и сейчас ведутся экстренные исследования, чтобы лучше определить его контагиозность, степень опасности и устойчивость к вакцинам", - сказала глава регулятора Дженни Харрис.

"Но мы уже знаем, что в нем много мутаций, возможно, вдвое больше, чем в штамме дельта", - сказал министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

"А это говорит о том, что он вполне может оказаться более заразным, а существующие вакцины - менее эффективными", - добавил министр.

Штамм был впервые выявлен в начале недели, но Великобритания уже ввела ограничения на поездки в ЮАР и еще пять соседних с ней африканских стран. Япония также ужесточает правила въезда из-за нового варианта коронавируса, сообщило новостное агентство Jiji.

(Алистер Смаут, Уильям Шомберг, Роки Свифт. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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