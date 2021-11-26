Доходность US Treasuries падает на сообщениях о новом штамме коронавируса

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СИДНЕЙ (Рейтер) - Доходность государственных облигаций США резко снижается в ходе азиатских торгов в пятницу, поскольку опасения по поводу нового штамма COVID-19 повысили спрос на безопасные активы.

Доходность двухлетних госбондов упала на 6,7 базисного пункта до 0,5767% на торгах в Токио, рекордными темпами с марта прошлого года.

Доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 8,2 базисных пункта, максимально с июля, и достигла 1,5601%. Аналогичный показатель для пятилетних долговых обязательств рухнул почти на 9 базисных пунктов до 1,2565%.

Когда цена на облигации растет, их доходность падает.

Про новый штамм, выявленный в ЮАР, Ботсване и Гонконге, пока мало что известно, но ученые говорят, что он может быть устойчив к прививкам и очень заразен. Великобритания уже ввела ограничения на поездки в ряд стран в связи с новым штаммов.

(Том Уэстбрук. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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