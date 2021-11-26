Иена дорожает, ранд падает из-за нового штамма COVID-19

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ОТТАВА (Рейтер) - Курс японской иены растет в пятницу благодаря спросу на защитные активы, а южноафриканский ранд падает после сообщений о новом штамме коронавируса, который может оказаться устойчивым к существующим вакцинам.

Иена к 09:14 МСК подорожала на 0,63%​ к доллару до 114,62. Швейцарский франк, также считающийся валютой-убежищем, подорожал на 0,46% до $0,9316​.

Новый штамм, получивший название B.1.1.529, содержит множество мутаций по сравнению с изначальным вариантом вируса, на котором основаны вакцины, за счет чего он может обладать повышенной контагиозностью и устойчивостью к вакцинам.

Южноафриканский ранд падал на 1,62% и достигал минимальной отметки более чем за год на уровне 16,24 за $1. "Осси" подешевел на 0,72% до $0,7138, "киви" - на 0,58% до $0,6819​.

"Беспокойство по поводу COVID определенно играет роль в растущем спросе на активы "надежной гавани", включая иену, а поскольку новый штамм обнаружен в Южной Африке, это очевидная причина избегать ранда", - сказал Синитиро Кадота из Barclays в Токио.

Великобритания уже ввела ограничения на поездки в ЮАР и пять близлежащих африканских стран. Курс фунта опустился на 0,17% до $1,3298​, обновив минимум 11 месяцев.

Вместе с тем евро вырос на 0,12% до $1,122​, восстанавливаясь с минимума 17 месяцев.

На фоне роста иены, франка и евро индекс доллара к корзине из шести основных валют снизился на 0,07% до 96,703​ пункта. Однако с начала недели индикатор прибавил 0,72%.

Юань на материковом рынке снизился на 0,08% до​ 6,3911​, на офшорном рынке - подешевел на 0,13% до 6,3942.

Биткоин упал на 1,87% до $57.885,37, эфириум - на 1,96% до $4.437,08.

(Кевин Бакленд. Перевел Владимир Садыков. Редактор Анна Козлова)

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