Nikkei упал до месячного минимума из-за нового штамма COVID-19

ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei в пятницу упал до минимума с конца октября из-за опасений по поводу обнаруженного в Африке нового штамма коронавируса, а также из-за планов китайских регуляторов добиться делистинга акций Didi в США.

Nikkei упал на 2,53% до 28.751,62 пункта. Индикатор продемонстрировал рекордное падение за пять месяцев. Более широкий индекс Topix снизился на 2,01% до 1.984,98 пункта.

Лидерами снижения стали бумаги Keisei Electric Railway Co Ltd, IHI Corp и Pacific Metals Co Ltd, подешевевшие на 6,03​%, 5,69% и 5,39% соответственно.

С начала недели Nikkei потерял 3,3%, Topix - 2,9%.

"Фундаментальные показатели рынка слабые, и инвесторы продолжают продавать, когда Nikkei приближается к 30.000 пунктов", - сказал Кадзухару Кониси из Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management.

"Поэтому его легко уронили негативные новости, такие как про новый вариант коронавируса. Но возможно, заключение о том, что сегодняшнее падение вызвано только вирусом, будет преувеличением", - добавил он.

Новый штамм, получивший название B.1.1.529, содержит множество мутаций по сравнению с изначальным вариантом вируса, на котором основаны вакцины, за счет чего он может обладать повышенной контагиозностью и устойчивостью к вакцинам.

Великобритания уже ввела ограничения на поездки в ряд африканских стран в связи с новым штаммом, что ударило по акциям компаний из сферы туризма.

Субиндекс авиакомпаний в Topix упал на 5,4%, индекс компаний в сфере наземного транспорта, в который входят преимущественно железнодорожные операторы, потерял 2,9%.

Акции инвестиционной и телекоммуникационной компании Softbank Group упали на 5,2% после сообщения о том, что китайские регуляторы обратились к руководству сервиса заказа такси Didi Global Inc с просьбой составить план ухода с американских бирж ввиду опасений насчет безопасности данных. Softbank владеет миноритарной долей в Didi.

