Оператор Фукусимы-1 подтвердил, что подземная “ледяная стена” вокруг АЭС начала таять

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ТОКИО (Рейтер) - Токийская энергетическая компания (TEPCO) сообщила, что начнет работы на АЭС Фукусима-1 для укрепления подземной “ледяной стены”, предназначенной для сдерживания грунтовых вод, поскольку зафиксировала ее частичное таяние.

Работы могут начаться уже в начале декабря, согласно презентации TEPCO, датированной четвергом.

Подземная стена из замороженного грунта предназначена для того, чтобы предотвратить проникновение в зараженную зону грунтовых вод.

(Сакура Мураками и Сэм Насси. Перевели Анна Бахтина и Марина Боброва)

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