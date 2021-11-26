Оператор Фукусимы-1 подтвердил, что подземная “ледяная стена” вокруг АЭС начала таять
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ТОКИО (Рейтер) - Токийская энергетическая компания (TEPCO) сообщила, что начнет работы на АЭС Фукусима-1 для укрепления подземной “ледяной стены”, предназначенной для сдерживания грунтовых вод, поскольку зафиксировала ее частичное таяние.
Работы могут начаться уже в начале декабря, согласно презентации TEPCO, датированной четвергом.
Подземная стена из замороженного грунта предназначена для того, чтобы предотвратить проникновение в зараженную зону грунтовых вод.
(Сакура Мураками и Сэм Насси. Перевели Анна Бахтина и Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html