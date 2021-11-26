Европейские акции в минусе из-за тревог о новом штамме коронавируса

Новости





(Рейтер) - Европейские фондовые индексы падают в пятницу, теряя более 3%, поскольку новости о недавно выявленном и, возможно, устойчивом к вакцинам варианте коронавируса вызвали опасения о вероятном ударе по мировой экономике и толкнули инвесторов прочь от рискованных активов.

Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 3,3% к 11:19 МСК, показывая худшую сессию более чем за год.

Британский индекс FTSE 100 упал также на 3,3%. Немецкий индекс DAX потерял 3,4%, а французский CAC 40 - 4,3%.

Новый штамм, обнаруженный в ЮАР, Ботсване и Гонконге, еще мало изучен, но ученые говорят, что он имеет необычную комбинацию мутаций и может уходить от иммунного ответа, а также, возможно, более заразен.

Акции компаний сферы туризма и отдыха снизились на 6,5% после того, как Великобритания объявила о временном запрете на полеты из ЮАР и нескольких соседних африканских стран. Ограничения на поездки из этих стран вводят также Япония, Италия и Сингапур.

Бумаги владельца British Airways и easyJet, авиационного холдинга IAG, рухнули более чем на 12%, тогда как акции круизного оператора Carnival и туроператора TUI подешевели на 12% и 15%.

(Шрутхи Шанкар в Бангалоре. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html