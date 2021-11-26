Европа, Азия ужесточают ограничения после выявления нового штамма COVID-19

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ЛОНДОН/ЖЕНЕВА (Рейтер) - Власти стран во всех частях мира с тревогой отреагировали в пятницу на выявление нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. Евросоюз, Великобритания и Индия ужесточили пограничный контроль, в то время как ученые пытаются определить, устойчив ли новый вариант к вакцинам.

Великобритания запретила полеты из ЮАР и соседних стран Африки и отправляет британцев, возвращающихся оттуда, на обязательный карантин. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС также намерен прекратить авиаперелеты из региона.

Ученые все еще изучают новый штамм, впервые выявленный в начале этой недели, но мировые акции и цены на нефть уже резко упали на фоне опасений по поводу последствий ограничений на поездки для и без того сильно пострадавших экономик.

Шип (спайковый белок) у этой мутации резко отличается от белка оригинального коронавируса, на взаимодействии с которым основано действие существующих вакцин от COVID-19, сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании. Таким образом, возникают опасения по поводу эффективности прививок.

"Как описали ученые, (это) самый значимый вариант из всех, с которыми они сталкивались на сегодняшний день", - сказал Sky News министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайное совещание в Женеве для обсуждения рисков, которые представляет новый штамм, и вопроса о том, следует ли его обозначить как вариант, представляющий интерес, или как вызывающий озабоченность, сказал представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По словам Линдмайера, выделено около 100 секвенций нового варианта, и первоначальный анализ показывает, что он имеет большое количество мутаций, требующих дальнейшего изучения.

По словам эпидемиолога Университета Гонконга Бена Каулинга, возможно, уже слишком поздно останавливать перелеты и ограничивать поездки.

"Я думаю, мы должны признать, что, скорее всего, этот вирус уже есть и в других местах. И поэтому если мы закроем дверь сейчас, то вероятно, будет слишком поздно", - сказал Каулинг.

ЮАР попытается убедить Великобританию пересмотреть запрет на поездки, сообщило министерство иностранных дел в Претории.

"Нас в первую очередь беспокоит ущерб, который это решение нанесет как индустрии туризма, так и бизнесу обеих стран", - сказал министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

"ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО, РЕШИТЕЛЬНО И СЕЙЧАС"

Вариант вируса, называемый B.1.1.529, также был обнаружен в Ботсване и Гонконге, по данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании. Израиль объявил, что запрещает своим гражданам ездить на юг Африки после того, как новый штамм был обнаружен у путешественника, возвращавшегося из Малави.

"В настоящее время мы находимся на грани чрезвычайного положения", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

"Наш главный принцип - действовать быстро, решительно и сейчас".

Европейские страны уже расширили кампанию ревакцинации бустерными дозами и ужесточили ограничения на фоне четвертой волны коронавируса, вызванной дельта-штаммом, и многие сообщают о рекордном суточном росте заболеваемости COVID-19.

Тем временем в Европе и Соединенных Штатах приближается зима, и в преддверии Рождества все больше людей собираются в помещениях, создавая идеальные условия для распространения инфекции.

Италия ввела запрет на въезд для людей, посетивших страны Южной Африки за последние 14 дней, а Германия объявит ЮАР "зоной с вариантом вируса", сообщил источник в министерстве здравоохранения.

При этом Индия выпустила рекомендации для всех своих штатов по проверке прибывающих из ЮАР и других стран "группы риска" после ослабления некоторых ограничений на поездки в начале этого месяца.

Министерство здравоохранения Сингапура также объявило об ограничении въезда из региона, и Япония ужесточила пограничный контроль для приезжающих из ЮАР и пяти других африканских стран.

С начала пандемии коронавируса в целом в мире заразились 260 миллионов человек, 5,4 миллиона умерли.

График, показывающий глобальное распространение коронавируса: https://tmsnrt.rs/2FThSv7

(Костас Питас, Стефани Небехей и бюро Рейтер по всему миру при участии Миен Ким и Ника Макфи. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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