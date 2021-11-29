Нефть растет на фоне разговоров о возможной приостановке увеличения добычи ОПЕК+

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть быстро растут в понедельник на фоне поисков инвесторами выгодных сделок после пятничного падения и разговоров о том, что ОПЕК+ может приостановить увеличение добычи в ответ на распространение нового варианта коронавируса омикрон. Однако настроения на рынке остаются осторожными, поскольку о новом варианте пока мало что известно.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,6% до $75,34 за баррель к 09:15 МСК, марки WTI - на 4,31% до $71,09 за баррель.

В пятницу цены на нефть обрушились более чем на 10% в пятницу - это самое большое однодневное падение с апреля 2020 года, - поскольку новый штамм напугал инвесторов на всех финансовых рынках.

Возникла тревога, что распространение варианта коронавируса омикрон может снизить спрос на нефть и подорвать восстановление мировой экономики, при этом усилились опасения, что в первом квартале может возникнуть избыток предложения.

"Мы увидели некоторую коррекцию, поскольку пятничное падение цен на нефть оказалось чрезмерным,- сказал Тацуфуми Окоси из Nomura Securities.- Если рынок будет падать и дальше, ОПЕК+ может приостановить запланированное увеличение добычи нефти для поддержания цен".

(Юка Обаяси. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html