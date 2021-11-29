Омикрон распространяется по миру, Япония, Израиль закрывают границы

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ТОКИО/СИДНЕЙ (Рейтер) -Япония полностью закроет свои границы для всех иностранцев в стремлении сдержать распространение нового штамма коронавируса, получившего название омикрон. Планы Австралии вновь открыть въезд квалифицированным мигрантам также оказались под вопросом, а Израиль не только закрыл въезд в страну, но и вводит отслеживание всех контактов зараженных для пресечения распространения варианта.

Рынки в начале недели немного успокоились в ожидании более подробной информации о штамме после резкого падения пятницы, когда новость о его появлении вызвала опасения, что новые ограничения могут подорвать зарождающееся экономическое возрождение.

Потенциально более заразный, чем предыдущие штаммы, и впервые выявленный в ЮАР, омикрон уже обнаружен также в Австралии, Бельгии, Ботсване, Великобритании, Канаде, Дании, Франции, Германии, Гонконге, Израиле, Италии, Нидерландах.

В Португалии в понедельник было выявлено 13 случаев заболевания омикрон-штаммом, все из которых касались футболистов и сотрудников лиссабонского клуба "Белененсеш", один игрок которого недавно вернулся из ЮАР, сообщило управление здравоохранения.

Шотландия в понедельник сообщила о шести случаях заражения новым вариантом коронавируса, некоторые из которых не были связаны с поездками в Южную Африку.

В Швейцарии был обнаружен первый вероятный случай заражения штаммом омикрон, сообщило правительство в воскресенье, при этом страна ужесточила ограничения на въезд, чтобы предотвратить распространение вируса.

Наиболее жесткие меры против распространения омикрона предпринял Израиль: правительство объявило в субботу, что запретит въезд в страну всех иностранцев и применит антитеррористические технологии отслеживания мобильных телефонов для обнаружения случаев инфицирования новым штаммом.

Япония закроет свои границы для всех иностранцев со вторника, сказал премьер-министр Фумио Кисида.

Может понадобиться от "нескольких дней до нескольких недель", чтобы понять степень серьезности этого штамма, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая квалифицировала его как "штамм, вызывающий беспокойство".

Пока что симптомы у заболевших новым вариантом были мягкими и не требовали госпитализации, сказала одна из первооткрывателей штамма омикрон - практикующий врач и глава медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Котцзее.

Австралия пересмотрит планы о возобновлении с 1 декабря приема квалифицированных мигрантов и студентов, сообщил в понедельник премьер-министр Скотт Моррисон, добавив, что восстанавливать двухнедельный гостиничный карантин для иностранных путешественников "рановато".

Страны от Индонезии до Саудовской Аравии ввели ограничения для приезжающих из ЮАР.

Великобритания сообщила, что созовет срочное совещание министров здравоохранения стран Большой семерки в понедельник.

Президент США Джо Байден объявит позднее в понедельник, какие меры предпримет Вашингтон и что известно об омикроне на данный момент, сообщил Белый дом.

Омикрон, по всей видимости, распространится по всему миру, создавая "очень высокие" глобальные риски, так как всплески COVID-19 могут иметь серьезные последствия в некоторых областях, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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(Элейн Лиес в Токио, Ренджу Хосе в Сиднее, Чен Лин в Сингапуре, Джон Ревилл, Алистер Смаут, Катарина Демони и Андрей Халип, бюро Рейтер; при участии Химани Саркар. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

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