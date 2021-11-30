Японские акции в минусе после слов главы Moderna о новом штамме COVID-19
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ТОКИО (Рейтер) - Фондовые индексы Японии снизились во вторник по итогам третьей сессии подряд после слов главы фармкомпании Moderna о том, что существующие вакцины от коронавируса, скорее всего, будут намного менее эффективны против нового штамма омикрон.
Индекс Nikkei снизился на 1,63% до 27.821,76 пункта, опустившись до минимума с 7 октября. Более широкий индекс Topix опустился на 1,03% до 1.928,35 пункта, упав еще ниже 200-дневной скользящей средней.
Лидерами снижения стали бумаги Nissan Motor Co Ltd, Nippon Sheet Glass Co Ltd и Mitsubishi Motors Corp, подешевевшие на 5,16%, 4,74% и 4,44% соответственно.
Гендиректор Moderna Стефан Бансель сказал в интервью Financial Times, что доступные вакцины от коронавируса, вероятно, будут менее эффективны против нового штамма COVID-19 по сравнению с предыдущими вариантами.
"Сообщение о вакцине стало всего лишь поводом, и это поверхностная причина. Настоящая проблема состоит в сокращении избыточной ликвидности. Вечеринка закончилась", - сказал инвестиционный директор Libra Investments Ясуо Сакума.
Акции автопроизводителей Nissan Motor, Mitsubishi Motors и Toyota упали на 5,2%, 4,4% и 0,6% соответственно.
Субиндекс сталелитейных компаний в Topix потерял 2,4%, возглавив снижение. Транспортные компании упали на 1,9%.
(Хидэюки Сано. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html