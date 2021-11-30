Арктик СПГ-2 получит кредит до 9,5 млрд евро, в том числе 2,5 млрд евро от китайских банков

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МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший производитель сжиженного природного газа в РФ Новатэк привлекает кредит на сумму до 9,5 миллиарда евро для финансирования своего второго СПГ-проекта, в том числе от китайских банков - до 2,5 миллиарда евро, сообщила компания Арктик СПГ-2 после подписания соглашения во вторник.

Кредитное соглашение подписано сроком до 15 лет. Среди китайских кредиторов в сделке участвуют Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая.

Финансовые институты из стран-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) открывают кредитные линии до 2,5 миллиарда евро, среди которых Японский банк для международного сотрудничества JBIC и другие кредиторы, застрахованные экспортными кредитными агентствами.

Общий размер финансирования со стороны российских банков - Сбербанка, Газпромбанка, ВЭБ.РФ и Открытия - составит 4,5 миллиарда евро.

Ранее источники Рейтер говорили, что итальянское экспортное кредитное агентство SACE может застраховать кредит примерно на 500 миллионов евро ($567 миллионов).

Посол Италии в России Джорджо Стараче говорил, что страховое покрытие касается финансирования проекта банками Banca Intesa и Cassa Depositi e Prestiti.

Глава компании Леонид Михельсон ранее ожидал, что треть финансирования предоставит российская сторона, треть - китайская, треть - японо-европейская. Но в сентябре Михельсон сказал, что некоторые правительства не поддерживают свои европейские кредитные организации, которые хотели бы участвовать в финансировании Арктик СПГ-2.

В итоге в октябре синдикат российских банков увеличил максимальную сумму финансирования проекта Арктик СПГ-2 до 5,7 миллиардов евро с 3,11 миллиарда евро, что составляло около 60% общего объема.

Новатэк строит три технологические линии по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 миллиона тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

(Оксана Кобзева. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

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