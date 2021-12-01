Рост капитальных инвестиций в Японии в 3 кв замедлился из-за нехватки предложения

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ТОКИО (Рейтер) - Японские компании увеличили инвестиции в основной капитал второй квартал подряд в июле-сентябре, но темпы роста замедлились, поскольку глобальный дефицит поставок из-за возобновившейся пандемии коронавируса оказал давление на корпоративную активность.

Данные министерства финансов Японии, опубликованные в среду, показали, что капитальные затраты в третьем квартале выросли на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Капитальные затраты выросли на 5,3% в годовом исчислении во втором квартале.

"Этот результат свидетельствует о довольно существенном снижении экономической активности из-за глобального воздействия распространения коронавируса", - сказал Такуми Цунода, старший экономист Shinkin Central Bank Research.

"Несмотря на то, что существует спрос на капитальные расходы, он был отложено. Из-за нехватки запчастей машины не могли быть произведены", - сказал он.

(Даниэль Люссинк. Перевел Калеб Дэвис. Редактор Анна Козлова)

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