Японские акции прервали трехдневное снижение, опасения о штамме омикрон ограничили рост

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ТОКИО (Рейтер) - Японские индексы завершили волатильные торги среды ростом, прервав трехдневное снижение, однако неопределенность в отношении воздействия нового штамма коронавируса омикрон ограничила подъем.

Индекс Nikkei вырос на 0,41% до 27.935,62 пункта, более широкий индекс Topix - на 0,44% до 1.936,74 пункта.

За три предыдущие сессии Nikkei упал на 5,7%, Topix - на 4,8%.

Рынок волатилен, поскольку инвесторы осторожно реагируют на неопределенность вокруг штамма омикрон после того, как Япония во вторник подтвердила первый случай заражения этим вариантом коронавируса. Днем ранее страна закрыла границы для всех иностранцев.

Рынки также растеряли преимущество после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сигнализировал о возможном ускорении сворачивания скупки активов.

Экономически чувствительные секторы - производства бумаги и целлюлозы, судоходства и машиностроения - возглавили рост среди 33 отраслевых субиндексов биржи.

Акции производителя роботов Fanuc и производителя кондиционеров Daikin Industries оказали наибольшую поддержку индексу Nikkei, поднявшись на 4,45% и 4,47% соответственно.

(Дзунко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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