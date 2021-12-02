Нефть в плюсе, министры ОПЕК+ не дали рекомендаций о политике добычи

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ТОКИО (Рейтер) -Цены на нефть растут в четверг, компенсируя понесенные накануне потери после того, как источник в ОПЕК+ сообщил, что министерский комитет не дал рекомендаций относительно политики добычи. [nR4N2RF026]

Однако рост котировок ограничен из-за опасений, что распространение штамма омикрон окажет негативное влияние на спрос на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 16.41 МСК подорожали на 0,29% до $69,07 за баррель, марки WTI - на 0,35% до $65,77 за баррель.

Мировые цены на нефть потеряли более $10 за баррель с прошлого четверга, когда новости о штамме омикрон потрясли рынок.

Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA, сказал, что по его мнению, временна приостановка увеличения добычи помогла бы восстановить подобие стабильности на нефтяных рынках.

Заместитель министра энергетики США Дэвид Терк сказал, что администрация Джо Байдена может сдвинуть сроки запланированного открытия стратегических резервов нефти, если мировые цены на энергоносители существенно снизятся.

Запасы нефти в США снизились на 910.000 баррелей за неделю, завершившуюся 26 ноября, до 433,1 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

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(Юка Обаяси. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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