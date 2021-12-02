Выявлен первый случай заражения омикроном в США

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ТОКИО/ВАШИНГТОН (Рейтер) - Страхи о влиянии штамма омикрон на мировую экономику усилились в четверг после того, как в США был зарегистрирован первый случай заболевания - полностью вакцинированный человек в Калифорнии, который вернулся в США из ЮАР 22 ноября и через семь дней получил положительный результат теста.

Президент США Джо Байден работает над стратегией борьбы с COVID-19 этой зимой, и источники, ознакомленные с вопросом, сообщили Рейтер, что одним из шагов будет продление обязательного ношения масок во время поездок до середины марта. Официальное объявление ожидается в четверг, сказали источники.

Белый дом также планирует объявить более строгие правила тестирования для иностранцев.

(Бюро Рейтер при участии Стивена Коутса. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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