Банк Японии ищет пути снижения издержек сверхмягкой ДКП -- член правления

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ТОКИО (Рейтер) - Банк Японии продолжит поиск путей совершенствования политики, чтобы уменьшить издержки мягкой денежно-кредитной политики, сказал член правления ЦБ Хитоси Судзуки, предупредив о том, что длительное сохранение ультранизких процентных ставок может сказаться на прибыли банков.

Банковский сектор Японии остается стабильным, и давление на корпоративное финансирование ослабевает, хотя любая дальнейшая задержка в восстановлении экономики страны может привести к увеличению стоимости кредитов для финансовых учреждений, сказал Судзуки.

"Мы будем продолжать искать возможности для дальнейшего совершенствования нашей денежно-кредитной политики, тщательно взвешивая эффект и стоимость смягчения денежно-кредитной политики", - отметил член руководства ЦБ Японии в четверг.

(Лейка Кихара. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Анна Козлова)

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