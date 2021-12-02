Валюты волатильны из-за беспокойства о штамме омикрон и ужесточении политики ФРС
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(Рейтер) - Волатильность на валютном рынке достигла максимального уровня за девять месяцев, так как трейдеры взвешивают риски, связанные с более ястребиной политикой Федеральной резервной системы, на фоне неопределенности относительно степени опасности штамма омикрон.
Во время азиатских торгов на рынках не было внятной динамики: иена откатилась после недавнего снова приблизился к 13-месячному минимуму, достигнутому ранее на этой неделе.
Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:37 МСК торговался возле 96,008. Евро вырос на 0,05% до $1,1325.
"Инвесторы ищут ясности по поводу омикрона, и мы получим информацию не ранее чем через пару недель", - сказал Митул Котеча, валютный стратег TD Securities.
Фунт стерлингов поднялся на 0,1% до $1,329. Японская иена подешевела на 0,26% к доллару до 113,04 иены.
Швейцарский франк был малоподвижен возле отметки $0,9205. В паре с евро валюта выросла на 0,08% до 1,0424.
Несмотря на то ужесточение правил въезда многими странами мира, новый вариант коронавируса омикрон, обнаруженный в ноябре в ЮАР, быстро распространился на другие континенты - случаи заражения уже выявлены в таких странах, как Австралия, Великобритания, Япония и США.
(Кевин Бакленд. Перевела Анна Ржевкина)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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