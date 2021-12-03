Nikkei восстановил потери и закрылся ростом благодаря туристическому сектору

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei изменил курс и закрылся ростом в пятницу во главе с акциями туристического сектора, так как инвесторы скупали бумаги, которые подешевели на фоне опасений о влиянии штамма коронавируса омикрон.

Nikkei вырос на 1% до 28.029,57 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,63% до 1.957,86 пункта.

"Инвесторы начали покупать акции, как только подтвердилось, что Nikkei достиг дна за день", - сказал Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Но в дальнейшем рынок будет двигаться то вверх, то вниз, пока будут отсутствовать подробности об омикроне и сохраняться опасения относительно этого штамма".

Лидерами снижения стали бумаги Nintendo, Fujifilm Holdings и Hitachi Zosen, подешевевшие в диапазоне от 0,9% до 2%.

(Джунко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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