Белый дом введет дипломатический бойкот зимней Олимпиады-2022 в Пекине -- CNN

Новости





ВАШИНГТОН (Рейтер) - На этой неделе, как ожидается, администрация президента США Джо Байдена объявит о том, что представители правительства США не приедут на церемонию открытия Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

В ноябре Байден сказал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022 в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае. Вашингтон неоднократно обвинял власти Китая в нарушении прав человека в Синьцзяне, называя политику Пекина в отношении уйгуров геноцидом.

Белый дом отказался комментировать сообщение CNN в воскресенье. Четыре источника, знакомые с ходом обсуждений в администрации, ранее сообщили Рейтер, что в Белом доме растет консенсус по поводу того, чтобы бойкотировать Олимпийские игры в Пекине.

CNN передает, что бойкот со стороны официальных лиц не помешает американским спортсменам принять участие в зимних Играх-2022.

Госдепартамент не ответил на вопросы о репортаже CNN в воскресенье.

(Брэд Хит и Тревор Ханникатт. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html