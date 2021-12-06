Nikkei снижается из-за SoftBank; инвесторы надеются на меньшее влияние омикрона

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei в понедельник закрылся снижением, что было вызвано резким падением акций SoftBank Group. Оптимизм по поводу того, что вариант коронавируса омикрон может не так сильно повлиять на экономику, как того опасались, помог индексу частично отыграть потери.

Nikkei закрылся снижением на 0,36% до 27.927,37 пункта после потери 1,19% ранее в ходе сессии. Более широкий индекс Topix снизился на 0,53% до 1.947,54 пункта.

"Некоторые инвесторы настроены оптимистично, полагая, что вариант коронавируса омикрон не будет столь угрожающим, поскольку мы пока не слышали о большом количестве серьезных случаев или смертей, и такие инвесторы покупали акции позднее в ходе сессии", - говорит Дзюн Морита из Chibagin Asset Management.

"Некоторые инвесторы также склонны покупать акции, когда Nikkei падает ниже уровня 28.000. Рост американских фьючерсов в часы азиатских торгов также поддержал настроения инвесторов сегодня", - добавил он.

Nikkei потянули вниз акции SoftBank Group, которые упали на 8,2%, потеряв половину стоимости с максимума, достигнутого в середине марта. Давление оказывают опасения в отношении оценки портфелей, в которые инвестировала компания и ее фонд Vision Fund.

При этом акции других крупных технологических компаний выросли, отчасти компенсировав потери Nikkei: акции телекоммуникационной KDDI прибавили 1,21%, производителя роботов Fanuc - 0,91%, а производителя кондиционеров Daikin Industries - 0,75%.

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

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