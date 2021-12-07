Японские индексы подскочили на 2%, опасения о штамме омикрон ослабли

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei продемонстрировал самый сильный рост более чем за месяц во вторник, поскольку опасения об опасности штамма омикрон ослабли, что подтолкнуло инвесторов к скупке подешевевших бумаг, таких как акции SoftBank Group и компаний, связанных с туризмом.

Индекс Nikkei вырос к закрытию на 1,89% до 28.455,60, показав самый сильный однодневный прирост с ноября. Более широкий индекс Topix подскочил на 2,17% до 1.989,85.

Японские акции повторили динамику Уолл-стрит, где инвесторы приветствовали оптимистичные комментарии главного инфекциониста США о новом штамме коронавируса. [.N]

Бумаги глобального инвестора в технологии SoftBank Group, на предыдущей сессии оттягивавшие Nikkei вниз, подскочили во вторник на 7,94%.

Акции, которые выигрывают от возобновления экономической деятельности, также поднялись: акции авиакомпаний и железнодорожных операторов возглавили рост среди 33 отраслевых субиндексов, увеличившись на 4,17% и 3,06% соответственно.

"Глобальные рынки были волатильны. Но эта нестабильность свидетельствует о том, что рынок движется за счет краткосрочных ставок инвесторов", - сказал Сигетоси Камада из Tachibana Securities.

Nippon Suisan Kaisha подешевела на 5,6%, возглавив снижение. Бумаги Z Holdings просели на 2,7%, а акции Konami Holdings - на 1,29%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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