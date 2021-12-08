Осси на подъеме, доллар слабеет: оптимизм насчет омикрона помогает рисковым активам

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ТОКИО (Рейтер) - Австралийский доллар в среду достиг недельного пика по отношению к безопасным валютам - доллару и иене - благодаря росту аппетита к риску на фоне признаков того, что штамм омикрон может оказаться менее опасным, чем другие варианты COVID-19, и не существенно более резистентным к существующим вакцинам.

"Австралиец" в ходе сессии достигал уровней в $0,71425 к доллару и 81,07 к иене - пиков с 1 декабря.

Британская фармацевтическая компания GSK во вторник опубликовала новые данные об исследованиях первой стадии, согласно которым терапия, разработанная ею совместно с американским партнером Vir, эффективна против всех мутаций нового штамма омикрон.

Между тем, ЦБ Австралии отметил, что не ожидает, что омикрон помешает экономическому восстановлению страны.

"Рынки продолжают движение с большой долей оптимизма, полагая, что омикрон не представляет таких серьезных рисков (для здоровья), как предыдущие варианты, даже если он будет более заразным", - говорится в клиентской записке Рэя Атрилла из National Australia Bank.

Это подняло настроения на рынках рисковых активов, подтолкнув вверх акции, а также более рискованные валюты, включая австралийский и канадский доллары, сказал Атрилл.

Канадский доллар отметился на двухнедельном пике в 1,26325, но затем растерял позиции и подешевел на 0,1% до $1,2651 в преддверии решения Банка Канады.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 10:05 МСК снизился на 0,2% до 96,179​, обосновавшись в середине диапазона последних 2,5 недель.

Японская иена подорожала на 0,09%​ к доллару до 113,47 иены.

Китайский юань на офшорном рынке подорожал на 0,14% до 6,3534, ранее коснувшись максимума с мая 2018 года в 6,3509.

"Непосредственного катализатора для движения вниз не было" в паре доллар/юань, но "общее улучшение рисковых настроений на фоне ослабления опасений об омикроне оказывает давление", считает Кимберли Манди из Commonwealth Bank of Australia.

Фунт стерлингов удерживается на уровне $1,3244, консолидируясь около середины торгового диапазона этой недели.

Евро отскочил на 0,23% до $1,1289, на предыдущей сессии достигнув минимума с 26 ноября на отметке $1,1228.

(Кевин Бакленд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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