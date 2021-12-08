Нефть в минусе на фоне неясности вокруг штамма омикрон

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ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть снижаются в среду после двух дней роста, так как инвесторы ожидают полной оценки воздействия штамма омикрон на мировую экономику и спрос на топливо, а также эффективности существующих вакцин.

Фьючерсы на Brent к 09.50 МСК снизились на 0,41% до $75,13 за баррель, на нефть марки WTI - на 0,57% до $71,64 за баррель.

Нефть в начале этой недели восстановилась после обвала прошлой недели, так как тревога о штамме омикрон начала отступать.

Но во вторник исследование показало, что две дозы вакцины Pfizer, вероятно, не полностью защищают от нового коронавирусного штамма.

"Инвесторы все еще не полностью оптимистичны и пока занимают выжидательную позицию", - сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

В фокусе внимания инвесторов также переговоры о ядерной программе Ирана, напряженность между Россией и Украиной и погода в северном полушарии.

Запасы нефти в США снизились на прошедшей неделе, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API). Однако рынок слабо отреагировал на эти данные. [L8N2ST0TS]

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(Юка Обаяси. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

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