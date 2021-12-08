Нефть в минусе на фоне неясности вокруг штамма омикрон

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A view of the Stena forth drill rig for Springfield Group, the first independent African energy company to discover oil in deep sea, is pictured at the sea near Takoradi, Ghana November 15, 2019. Picture taken November 15, 2019. REUTERS/Kweku Obeng
A view of the Stena forth drill rig for Springfield Group, the first independent African energy company to discover oil in deep sea, is pictured at the sea near Takoradi, Ghana November 15, 2019. Picture taken November 15, 2019. REUTERS/Kweku Obeng

ТОКИО (Рейтер) - Цены на нефть снижаются в среду после двух дней роста, так как инвесторы ожидают полной оценки воздействия штамма омикрон на мировую экономику и спрос на топливо, а также эффективности существующих вакцин.

Фьючерсы на Brent к 09.50 МСК снизились на 0,41% до $75,13 за баррель, на нефть марки WTI - на 0,57% до $71,64 за баррель.

Нефть в начале этой недели восстановилась после обвала прошлой недели, так как тревога о штамме омикрон начала отступать.

Но во вторник исследование показало, что две дозы вакцины Pfizer, вероятно, не полностью защищают от нового коронавирусного штамма.

"Инвесторы все еще не полностью оптимистичны и пока занимают выжидательную позицию", - сказал Хироюки Кикукава из Nissan Securities.

В фокусе внимания инвесторов также переговоры о ядерной программе Ирана, напряженность между Россией и Украиной и погода в северном полушарии.

Запасы нефти в США снизились на прошедшей неделе, тогда как запасы бензина и дистиллятов выросли, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти (API). Однако рынок слабо отреагировал на эти данные. [L8N2ST0TS]

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(Юка Обаяси. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Анна Козлова)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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