Японские акции расширили ралли, страхи вокруг штамма ослабевают

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции подскочили в среду, поскольку инвесторы начали надеяться, что штамм омикрон будет менее опасен для мировой экономики, чем предполагалось изначально.

Индекс Nikkei вырос на 1,4% до 28.860,62 - самого высокого уровня закрытия с 25 ноября, - встретив сопротивление на уровне около 28.910.

Более широкий индекс Topix прибавил 0,6% до 2.002,24, в то время как индекс стартапов Mothers, который в последние недели снижался вместе с американскими аналогами, поднялся на 2,18%.

Предварительные данные указывают на то, что штамм омикрон, вероятно, более заразен, чем другие варианты коронавируса, но не вызывает более тяжелого течения болезни, сказал во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Акции технологических компаний возглавили рост на Токийской бирже, при этом бумаги компаний, связанных с полупроводниками, выросли на 2,6%.

Акции Renesas Electronics подскочили на 6,1%. Бумаги Taiyo Yuden выросли на 5,1%, тогда как акции Tokyo Electron прибавили 2,8%, а Lasertec - 2,3%.

(Хидеюки Сано. Перевела Анна Бахтина. Редактор Анна Козлова)

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