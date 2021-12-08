Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

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СИДНЕЙ/ПЕКИН (Рейтер) - Австралия присоединится к Соединенным Штатам в дипломатическом бойкоте Зимних Олимпийских игр в Пекине, сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в среду, решивший последовать примеру стран-союзников, рассматривающих аналогичные меры в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.

Спустя всего несколько недель после переговоров, направленных на ослабление напряженных отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, Вашингтон сообщил, что американские чиновники бойкотируют февральские Олимпийские игры в Пекине из-за "злодеяний" в отношении прав человека в Китае.

Китай сообщил, что Соединенные Штаты "заплатят цену" за свое решение, и предупредил об ответных мерах, но не уточнил подробности.

(Гэбриел Кроссли и Ренжу Хосе. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

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