Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
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СИДНЕЙ/ПЕКИН (Рейтер) - Австралия присоединится к Соединенным Штатам в дипломатическом бойкоте Зимних Олимпийских игр в Пекине, сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в среду, решивший последовать примеру стран-союзников, рассматривающих аналогичные меры в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.
Спустя всего несколько недель после переговоров, направленных на ослабление напряженных отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, Вашингтон сообщил, что американские чиновники бойкотируют февральские Олимпийские игры в Пекине из-за "злодеяний" в отношении прав человека в Китае.
Китай сообщил, что Соединенные Штаты "заплатят цену" за свое решение, и предупредил об ответных мерах, но не уточнил подробности.
(Гэбриел Кроссли и Ренжу Хосе. Перевела Анна Бахтина. Редактировала Анастасия Тетеревлева)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html