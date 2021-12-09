Число новых случаев COVID-19 в Японии снижается, но опасения о зимней волне остаются

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ТОКИО (Рейтер) - Заболеваемость COVID-19 в Японии снижается, в отличие от роста в других частях Азии, что озадачивает экспертов.

Суточное число новых случаев заражения снизилось до менее чем одного на миллион человек, что является самым низким показателем среди крупных экономик, за исключением Китая, а число смертей в последние дни сократилось до нуля.

Южная Корея, где охват вакцинацией аналогичный, сообщает о рекордном числе случаев заражения. Число случаев заболевания остается повышенным в Сингапуре и снова растет в Австралии, поскольку власти этой страны ослабили строгий контроль за передвижением.

Одна из новых гипотез, объясняющих расхождение, заключается в том, что доминирующий в Японии тип коронавируса развился таким образом, что его способность к репликации была нарушена.

Премьер-министр Фумио Кисида тем не менее стремится свести на нет риски, поскольку в прошлом году ситуация с коронавирусом в Японии резко обострилась в зимние месяцы. На прошлой неделе он распорядился закрыть границы, чтобы не допустить проникновения штамма омикрон. На данный момент Япония сообщила о четырех случаях заражения новым штаммом.

(Рокки Свифт. Перевела Ольга Вишневская. Редактор Марина Боброва)

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