Nikkei закрылся снижением на фоне осторожности инвесторов перед заседаниями ФРС и ЦБ Японии

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ТОКИО (Рейтер) - Японский Nikkei закрылся в четверг в минусе, прервав двухдневную серию побед, поскольку инвесторы стали осторожнее в преддверии ключевых заседаний центральных банков на следующей неделе.

Индекс Nikkei снизился на 0,47% до 28.725,47 пункта. Более широкий индекс Topix снизился на 0,57% до 1.990,79 пункта.

Заседания на следующей неделе проведут Федеральная резервная система США, а также Банк Японии и Европейский центральный банк.

"Инвесторы, похоже, не хотят спешить с оценкой направления движения финансовых рынков, поскольку на следующей неделе состоится много заседаний ключевых центральных банков, поэтому они придерживаются выжидательной позиции", - сказал Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Лидерами снижения стали бумаги Hitachi Zosen, Ricoh и Hitachi, подешевевшие на 7,89​%, 4,11% и 3,48% соответственно.

(Девика Сьямнатх. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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