Японские учёные используют страусиные клетки для создания защитных масок, которые будут светиться в случае попадания на них нового коронавируса
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ТОКИО (Рейтер). Японские исследователи разработали маски, в которых для обнаружения COVID-19 используются страусиные антитела, светящиеся в ультрафиолете.
В пресс-релизе говорится, что открытие Цукамото Ясухиро и его группы из Университета префектуры Киото на западе Японии может обеспечить недорогое тестирование на вирус в домашних условиях.
Ученые начали с создания маски-фильтра, покрытой страусиными антителами к новому коронавирусу, исходя из предыдущих исследований, показывающих, что эти птицы обладают сильной устойчивостью к болезням.
В ходе предварительного исследования испытуемые носили маски, и через восемь часов фильтры были удалены и опылены химическим веществом, которое светится в ультрафиолете, если присутствует вирус. Фильтры, которые носили люди, инфицированные COVID-19, показывали свечение вокруг носа и рта.
Группа надеется продолжить разработку масок, сделав так, чтобы они светились без специального освещения, в случае обнаружения вируса.
Цукамото, профессор ветеринарии и президент университета, много лет изучал страусов в поисках способов адаптировать их иммунитет для борьбы с птичьим гриппом, аллергией и другими заболеваниями.
Цукамото сказал информационному агентству Kyodo, что обнаружил положительную реакцию на COVID-19 у себя после того, как надел одну из специальных масок и обнаружил, что она светится при проверке. Диагноз подтвердился после стандартного обследования.
(Репортаж Рикако Маруямы и Рокки Свифта; редактирование Майкла Перри, перевод Nippon.com)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Подробности об ограничениях использования по ссылке ниже
https://agency.reuters.com/en/copyright.html