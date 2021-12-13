Японские учёные используют страусиные клетки для создания защитных масок, которые будут светиться в случае попадания на них нового коронавируса

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Президент Университета префектуры Киото и доктор ветеринарной медицины Цукамото Ясухиро держит страусиное яйцо в Киото, Япония, на рекламной фотографии, сделанной в августе 2021 года и опубликованной Университетом префектуры Киото (KPU / Раздаточный материал через REUTER - ЭТО ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАНИЕ ИСТОЧНИКА, НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ ИЛИ АРХИВИРОВАНИЯ)

ТОКИО (Рейтер). Японские исследователи разработали маски, в которых для обнаружения COVID-19 используются страусиные антитела, светящиеся в ультрафиолете.

В пресс-релизе говорится, что открытие Цукамото Ясухиро и его группы из Университета префектуры Киото на западе Японии может обеспечить недорогое тестирование на вирус в домашних условиях.

Ученые начали с создания маски-фильтра, покрытой страусиными антителами к новому коронавирусу, исходя из предыдущих исследований, показывающих, что эти птицы обладают сильной устойчивостью к болезням.

В ходе предварительного исследования испытуемые носили маски, и через восемь часов фильтры были удалены и опылены химическим веществом, которое светится в ультрафиолете, если присутствует вирус. Фильтры, которые носили люди, инфицированные COVID-19, показывали свечение вокруг носа и рта.

Группа надеется продолжить разработку масок, сделав так, чтобы они светились без специального освещения, в случае обнаружения вируса.

Цукамото, профессор ветеринарии и президент университета, много лет изучал страусов в поисках способов адаптировать их иммунитет для борьбы с птичьим гриппом, аллергией и другими заболеваниями.

Цукамото сказал информационному агентству Kyodo, что обнаружил положительную реакцию на COVID-19 у себя после того, как надел одну из специальных масок и обнаружил, что она светится при проверке. Диагноз подтвердился после стандартного обследования.

(Репортаж Рикако Маруямы и Рокки Свифта; редактирование Майкла Перри, перевод Nippon.com)

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