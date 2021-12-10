Японские индексы снизились под давлением техсектора

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FILE PHOTO: People wearing protective masks, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, are reflected on an electronic board displaying Japan
FILE PHOTO: People wearing protective masks, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, are reflected on an electronic board displaying Japan's stock prices outside a brokerage in Tokyo, Japan, October 5, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

ТОКИО (Рейтер) - Японские акции в пятницу снизились из-за падения техсектора и осторожности в преддверии выхода данных об инфляции в США, но показали недельный рост впервые за три недели благодаря ослаблению опасений вокруг омикрон-штамма коронавируса.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 1% до 28.437,77 пункта, но вырос на 1,46% за неделю.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,77% до 1.975,48 пункта и вырос на 0,9% за неделю.

"Слабое закрытие индекса Nasdaq накануне повлияло на акции технологического сектора и роста", - сказал Масахиро Итикава из Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Уолл-стрит накануне закрылась снижением, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после трех дней роста. При этом высокотехнологичный Nasdaq снизился сильнее, чем S&P 500, тогда как индекс Dow практически не изменился. [.N]

Акции компаний, связанных с производством чипов, снизились: бумаги Advantest и Tokyo Electron просели на 1,75% и 1,26% соответственно. Акции производителя медицинского оборудования Terumo упали на 2,28%, а бумаги издателя видеоигр Bandai Namco Holdings потеряли 2,93%.

(Дзунко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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