ГРАФИК-Дай пять: Готовы к параду центробанков?

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(Рейтер) - Предстоящая неделя обещает быть насыщенной событиями: заседания проведут центральные банки США, еврозоны, Японии, Великобритании, Мексики и России. Инвесторы также ждут, пойдет ли центральный банк Турции на новые сокращения ставок.

Сага о китайской Evergrande Group переходит в следующую стадию после того, как рейтинговое агентство Fitch признало "ограниченный дефолт" компании. Плюс: восстала ли из мертвых SPAC-мания?

1/МАЛЕНЬКОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СВОРАЧИВАНИЕ

Насколько сильный "ястребиный" настрой ФРС готовы терпеть рынки? Ответ мы можем получить в среду, когда регулятор проведет последнее в 2021 году заседание.

Благодаря его щедрости индекс S&P 500 вырос более чем в два раза с минимумов марта 2020 года, но в последнее время акции мечутся между страхами из-за омикрон-штамма коронавируса и ожиданиями сокращения стимулов. Председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что чиновники обсудят вопрос о более быстром сокращении объемов покупки облигаций.

Некоторые предполагают, что определенная степень "ястребиности" ФРС, возможно, уже заложена в цены акций, которые выросли в последние дни.

Признаки того, что ФРС все больше беспокоится об инфляции - даже после того, как Пауэлл предложил больше не называть быстрый рост цен "преходящим", - могут расшатать рынки. Так же как и указания на более агрессивную траекторию повышения ставок в прогнозе.

2/ЕЩЕ НЕ ВСЁ?

За океаном Банк Англии и Европейский центральный банк в четверг объявят итоги заседаний с разницей в 45 минут. Оба решения потенциально могут повлиять на рынок.

Неопределенность, вызванная штаммом омикрон, снизила ожидания относительно скорого повышения ставки Банка Англии, но рынки полностью не исключают подъема на 15 базисных пунктов.

ЕЦБ должен подтвердить, что его пандемическая программа стимулирования PEPP объемом 1,85 триллиона евро закончится в марте. "Ястребы" и "голуби" теперь вступают в борьбу за то, какой объем поддержки оставить после окончания PEPP - омикрон и "упрямая" инфляция осложняют дебаты.

Тем временем Банк Японии завершит двухдневное заседание в пятницу. Возможно, будет принято решение о сворачивании некоторых пандемических программ стимулирования по истечении срока их действия в марте. С другой стороны, они могут быть продлены из-за омикрона.

3/"Д" ЗНАЧИТ ДЕФОЛТ

У терпящего крах застройщика China Evergrande Group, похоже, нет возможности выйти из пике.

Пропущенный купонный платеж в размере $82,5 миллиона, вероятно, запустит эффект домино, который вызовет перекрестные дефолты на сумму около $19 миллиардов по международному долгу Evergrande. Наряду с этим есть более тревожный риск - что последствия могут затронуть более широкую экономику и рынки. Общий долг компании составляет $300 миллиардов.

Понижение рейтинга Fitch до "ограниченного дефолта" ударило по ценам на сырьевые товары, включая нефть, на фоне возобновления беспокойства в отношении экономики Китая. Власти уверяют, что с последствиями можно справиться, но у них сейчас и без того много проблем.

Центральный банк Китая снизил норму обязательных банковских резервов для стимулирования роста, а затем повысил требования к валютным резервам, чтобы сдержать ралли юаня. Правительство также столкнулось с расширяющимся дипломатическим бойкотом зимних Олимпийских игр в Пекине, что чревато более широким конфликтом с Западом.

4/ВОЗВРАЩЕНИЕ SPAC-МАНИИ

Компании, специализирующиеся на целевых слияниях и поглощениях (SPAC), снова на волне благодаря шквалу сделок, плохой торговле и Дональду Трампу.

В последние месяцы бум SPAC-компаний сходил на нет, но теперь все вернулось на круги своя после того, как подстегиваемые омикроном ожидания еще большей щедрости центральных банков привели к тому, что объем сделок с такими компаниями превысил $144 миллиарда с начала года.

Ряд SPAC-компаний провели листинги в Нью-Йорке, Амстердаме и Лондоне, а в рамках "de-SPAC" слияния согласовали новостной сайт Buzzfeed, британская фармацевтическая компания BenevolentAI и биткоин-майнер Griid Infrastructure. Медиакомпания Дональда Трампа привлекла $1 миллиард инвестиций для увеличения своего октябрьского SPAC-слияния.

О рисках напомнили ситуации с производителем электромобилей Lucid, получившим повестку от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, и с сингапурской компанией Grab, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров, чьи акции рухнули на 20% во время дебюта. На данный момент SPAC-мания продолжается.

5/СНИЗИТ ЛИ ТУРЦИЯ СТАВКИ?

Четверг - еще один судный день для центрального банка Турции. Чиновники должны решить, продолжать ли снижение ставок, как призывает президент Турции Тайип Эрдоган, в то время как инфляция превышает 21%. Возможно, слабая лира, упавшая на 36% в этом квартале, не даст им этого сделать.

Неделя также подтвердит, что Турция является исключением среди ястребиных центральных банков развивающихся стран, борющихся с растущей инфляцией и столкнувшихся с перспективой начала цикла сокращения стимулов и повышения ставок ФРС. Ожидается, что во вторник Венгрия повысит ставку на 30 базисных пунктов, а Банк России может на заседании в пятницу поднять ставку на 50 базисных пунктов.

В Латинской Америке - регионе, где в течение последнего года наблюдалось значительное повышение ставок, - высоки ожидания, что во вторник Чили, в четверг Мексика, а в пятницу Колумбия повысят свои базовые ставки.

(Кевин Бакленд в Токио, Ира Иосебашвили в Нью-Йорке, Абхинав Рамнараян, Дхара Ранасингхе и Карин Штрохекер в Лондоне. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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