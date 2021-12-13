Нефть дешевеет из-за рисков, связанных с омикроном

Новости





ЛОНДОН (Рейтер) -Цены на нефть снижаются в понедельник под давлением новых опасений по поводу штамма коронавируса омикрон и сомнений в эффективности вакцин против него.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 16:15 МСК снизились на 0,67% до $74,65 за баррель, марки WTI - на 0,63% до $71,22 за баррель.

На прошлой неделе оба бенчмарка выросли примерно на 8%, что стало их первым недельным ростом за последние семь недель.

"Основные нефтяные контракты зарегистрировали приличный недельный прирост, но заметно, что текущие цены все еще намного ниже уровней, предшествовавших появлению омикрона", - сказал Тамаш Варга из PVM Oil Associates.

Вариант коронавируса омикрон, зарегистрированный в более чем 60 странах, представляет собой "очень высокий" глобальный риск. При этом есть свидетельства того, что он обходит защиту от вакцин, но клинические данные о тяжести вызываемого им заболевания ограничены, сообщает Всемирная организация здравоохранения.[nL8N2SY2QE]

ОПЕК улучшила оценки спроса в первом полугодии благодаря более существенному, чем ранее ожидалось, росту потребления моторного топлива в странах ОЭСР, однако ухудшила ожидания в третьем квартале из-за роста заражений COVID-19, более медленного восстановления потребления моторного топлива в Индии и замедления роста промышленного производства в Китае.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду:

(Бозоргмехр Шарафедин. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html