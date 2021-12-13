Японские индексы растут вслед за Уолл-стрит перед заседаниями центробанков

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись ростом в понедельник вслед за скачком Уолл-стрит, при этом акции техсектора возглавили подъем на фоне уверенности инвесторов в восстановлении экономики.

Индекс Nikkei вырос на 0,71% до 28.640,49 пункта, поднявшись впервые за три сессии. Более широкий индекс Topix прибавил 0,13% до 1.978,13 пункта.

S&P 500 достиг рекордного максимума на момент закрытия торгов в пятницу, хотя данные указали на продолжающееся ускорение инфляции, что стало еще одним аргументом в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. [.N]

Инвесторы, похоже, уверены, что рынки справятся со всем, что может произойти на многочисленных заседаниях центробанков на этой неделе, включая вероятность более раннего сворачивания стимулов в США.

Также на этой неделе заседания проведут Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии. Все регуляторы движутся к нормализации политики в своем собственном, зачастую крайне медленным темпе.

"Инвесторов успокоила положительная реакция рынка акций США на данные о потребительских ценах, поэтому японский рынок сегодня вырос", - сказал Соити Арисава из IwaiCosmo Securities.

Акции связанных с производством чипов Tokyo Electron и Advantest выросли на 1,37% и 2,37% соответственно, бумаги производителя кондиционеров Daikin Industries поднялись на 1,66%.

(Дзунко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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