Доллар около недельного максимума в ожидании "ястребиной" ФРС

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ЛОНДОН (Рейтер) -Доллар во вторник торгуется около недельного максимума к корзине основных валют, чему способствуют ожидания "ястребиных" комментариев Федрезерва и повышение спроса на безопасные активы из-за неопределенности вокруг омикрон-штамма коронавируса.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 16:55 МСК снизился на 0,09% до 96,232​. Ранее в ходе сессии индекс поднимался до 96,493 - максимума с 7 декабря.

Евро вырос на 0,21% до $1,1307​. Фунт стерлингов поднялся на 0,14% до $1,3234​. Японская иена подорожала на 0,04%​ к доллару до 113,52 иены.

Двухдневное заседание ФРС, начинающееся во вторник, открывает череду ключевых решений, которые должны принять на этой неделе такие центральные банки, как ЕЦБ, Банк Англии, Национальный банк Швейцарии и Банк Японии.

Но в то время как денежные рынки высоко оценивают вероятность повышения ставки ФРС к июню, от ЕЦБ, Банка Японии и швейцарского регулятора в ближайшее время не ожидается никаких шагов, а угроза омикрона может заставить Банк Англии отложить повышение ставки до февраля.

Существует высокая планка для того, чтобы ФРС преподнесла "ястребиный" сюрприз, но даже если она оправдает ожидания, "они все равно опережают ЕЦБ", сказали аналитики Westpac.

Юань на материковом рынке снизился на 0,04% до​ 6,3657, на офшорном рынке - подорожал 0,08% до 6,3693.

Биткоин вырос на 1,05% до $47.215,74, эфириум поднялся на 0,17% до $3.793,06.

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(Суджата Рао в Лондоне и Кевин Бакленд в Токио. Перевели Анна Бахтина и Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

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