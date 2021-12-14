Японские акции снизились из-за осторожности инвесторов перед заседаниями ЦБ

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ТОКИО (Рейтер) - Японские фондовые индексы во вторник закрылись снижением, поскольку инвесторы воздерживались от крупных ставок перед заседанием Федрезерва и других центробанков, в то время как распространение штамма коронавируса омикрон также ослабило аппетит к риску во всем мире.

Индекс Nikkei закрылся снижением на 0,73% до 28.432,64 пункта, более широкий Topix - на 0,22% до 1.973,81 пункта.

ФРС по итогам завершающегося в среду заседания, как ожидается, объявит об ускорении сворачивания скупки активов, что может говорить о более раннем повышении ставок. Заседания на этой неделе также проводят Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии. [MKTS/GLOB]

"Осторожность среди инвесторов выросла, поскольку остается меньше времени до того, как они узнают итоги заседания Федерального комитета по открытым рынкам, которое может открыть путь для ускоренного сворачивания стимулов и повышения ставки", - сказал Кентаро Хаяси из Daiwa Securities.

"Ужесточение денежно-кредитной политики провоцирует сдерживающие факторы для фондового рынка".

Акции тяжеловесов японского рынка снизились. Бумаги Fast Retailing, владельца марки одежды Uniqlo, подешевели на 2,72%, акции связанной с производством чипов Tokyo Electron - на 1,83%, бумаги производителя кондиционеров Daikin Industries - на 1,24%.

(Дзунко Фудзита. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)

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