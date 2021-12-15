Nikkei закрылся почти без изменений в преддверии решения ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei завершил сессию среды почти без изменений, так как инвесторы взяли паузу в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор, вероятно, сигнализирует о более быстром сворачивании покупки активов.

Nikkei вырос на 0,1% до 28.459,72 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,52% до 1.984,10 пункта. С начала месяца Nikkei вырос на 2,20%.

Акции Toyota показали второй лучший результат среди 30 крупнейших компонентов Topix, прибавив в стоимости 3,59%. Крупнейший японский автопроизводитель сообщил, что выделит около $70 миллиардов на электрификацию своего модельного ряда к 2030 году.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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