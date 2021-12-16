Nikkei вырос максимально почти за 7 недель после заседания ФРС

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японский индекс Nikkei закрылся ростом в четверг, показав самый большой подъем почти за семь недель, после того как решение Федеральной резервной системы о сворачивании покупок облигаций совпало с ожиданиями инвесторов.

Nikkei вырос на 2,13% до 29.066,32 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,46% до 2.013,08 пункта.

ФРС, дав понять, что цель инфляции достигнута, сообщила, что завершит скупку бондов в марте следующего года, расчистив путь для трех повышений ключевой ставки в 2022 году шагами по четверть процентного пункта.

"Инвесторы почувствовали облегчение после подтверждения того, что Федеральная резервная система не спешит повышать ставки, и включили склонность к риску", - сказал Сейити Судзуки из Tokai Tokyo Research Institute.

Подъем возглавили акции Canon, Nippon Yusen KK и Kawasaki Kisen Kaisha, подорожавшие на 5-6%.

(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html