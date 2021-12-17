ЦБ Японии сократил стимулы, но сохранил ультрамягкую политику

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FILE PHOTO: A man wearing a protective mask walks past the headquarters of Bank of Japan amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Tokyo, Japan, May 22, 2020.REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo/File Photo
FILE PHOTO: A man wearing a protective mask walks past the headquarters of Bank of Japan amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Tokyo, Japan, May 22, 2020.REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo/File Photo

ТОКИО (Рейтер) - Банк Японии в пятницу сократил объем экстренного финансирования в связи с пандемией, но сохранил ультрамягкую политику и меры поддержки малого бизнеса, усилив ожидания, что он останется одним из самых "голубиных" центральных банков в обозримом будущем.

Как и ожидалось, японский центробанк сохранил краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%, а ориентир доходности 10-летних госбондов - около 0%.

Регулятор также продлил на шесть месяцев до марта 2022 года программу кредитования для борьбы с пандемией, внеся изменения в условия, чтобы коммерческие банки продолжали направлять средства малому бизнесу.

При этом ЦБ решил с апреля замедлить покупки корпоративных облигаций и коммерческих бумаг до уровня, предшествовавшего пандемии, в знак признания резкого улучшения финансовых условий крупных компаний.

(Леика Кихара, при участии Тецуси Кадзимото, Дэниела Леуссинка и Кантаро Комии.; Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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Reuters Economy