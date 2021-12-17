Доллар пытается расти после "ястребиной" риторики Банка Англии и ЕЦБ

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ТОКИО (Рейтер) -Доллар США остается под давлением в пятницу, на следующий день после того, как Банк Англии и Европейский центральный банк заняли более "ястребиные" позиции, чем ожидали рынки, поддержав фунт и евро.

Индекс доллара к корзине основных валют к 15:34 МСК вырос на 0,06% до 96,101​.

Фунт стерлингов опустился на 0,26% до $1,3285. Банк Англии в четверг неожиданно повысил ключевую ставку до 0,25% с 0,1% на фоне усиления инфляционного давления в Великобритании.

Евро снизился на 0,1% до $1,1317. Европейский центробанк сообщил по итогам заседания в четверг, что замедлит скупку активов в рамках экстренной программы (PEPP) в следующем квартале и завершит ее в марте 2022 года.

"Похоже, то, что ФРС подготовила три повышения на 2022 год и (звучит) оптимистично в отношении экономических перспектив - даже перед лицом омикрона, - позволило другим центральным банкам сделать более ястребиный разворот", - сказал Крис Уэстон из брокерской компании Pepperstone.

ФРС в среду сообщила, что завершит скупку бондов в марте следующего года, расчистив путь для трех повышений ключевой ставки в 2022 году шагами по четверть процентного пункта.

В то же время опасения по поводу омикрона ухудшили настроения, ослабив чувствительный к риску австралийский доллар и укрепив безопасную иену.

"Осси" подешевел на 0,4% до $0,7154​.

Японская иена подорожала на 0,3% по отношению к доллару до 113,33 иены.

Банк Японии в пятницу сократил объем экстренного финансирования в связи с пандемией, но сохранил ультрамягкую политику и меры поддержки малого бизнеса, усилив ожидания, что он останется одним из самых "голубиных" центральных банков в обозримом будущем.

Биткоин снизился на 1% до $47.185,98, эфириум - на 3,05% до $3.834,52.

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(Кевин Бакленд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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