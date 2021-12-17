Японские акции закрылись снижением из-за опасений об омикроне, повышении ставки
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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции снизились в пятницу, растеряв почти все набранное на предыдущей сессии преимущество, из-за тревог о повышении ставки после того, как центральные банки США и Великобритании предприняли "ястребиные" шаги. Опасения вокруг омикрон-штамма коронавируса оказали давление на туристический сектор.
Индекс Nikkei снизился на 1,79% до 28.545,68 пункта, более широкий индекс Topix - на 1,42% до 1.984,47 пункта. За неделю Nikkei вырос на 0,38%, Topix - на 0,46%.
"Сегодняшнее падение - естественная реакция на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Вчера рынок подскочил, потому что те, кто ранее шортили японские акции, покупали бумаги", - сказал Томоитиро Кубота, старший рыночный аналитик Matsui Securities.
"Ближе к концу года инвесторы будут по-прежнему с осторожностью относиться к ужесточению денежно-кредитной политики".
Лидерами снижения стали бумаги Chugai Pharmaceutical, CyberAgent и Fujitsu, подешевевшие на 4-5%.
(Дзюнко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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