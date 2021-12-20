Доллар вблизи 17-месячного пика на фоне распространения омикрона, ястребиного настроя ФРС

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ТОКИО (Рейтер) - Доллар США в понедельник колеблется вблизи максимума за 17 месяцев по отношению к основным валютам, после того как чиновники Федеральной резервной системы сигнализировали, что повышение процентной ставки может произойти уже в марте.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:19 МСК незначительно вырос до 96,595​ и удерживается недалеко от достигнутой в ноябре отметки 96,938 - пика с июля 2020 года. Евро вырос на 0,12% до $1,1252​.

Ранее евро дешевел после того, как в воскресенье Нидерланды ввели локдаун, а министр здравоохранения Великобритании отказался исключить возможность дополнительных ограничений перед Рождеством на фоне быстрого распространения варианта коронавируса омикрон.

Фунт стерлингов опустился на 0,16% до $1,3221.

Ограничения, связанные с COVID-19, ухудшают перспективы экономического роста, но также рискуют удержать инфляцию на высоком уровне и сделать политику центральных банков более агрессивной.

Член совета управляющих ФРС Крис Уоллер в пятницу сказал, что считает "очень вероятным" повышение ставки в марте. Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли также не стала исключать возможность повышения ставки в марте и высказалась в поддержку трех повышений в следующем году.

Рынки видят примерно 50-процентную вероятность повышения стоимости заимствований к марту на четверть процентного пункта.

Доллар США коснулся самого высокого уровня с 15 декабря по отношению к евро, фунту стерлингов и чувствительному к риску австралийскому доллару, хотя и снизился к иене. Иена подорожала на 0,18% по отношению к доллару до 113,47 иены.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США удерживается вблизи двухнедельного минимума, достигнутого в пятницу.

Швейцарский франк слабо растет к доллару и евро - до $0,9233​и 1,0389 соответственно.

Юань на материковом рынке снизился на 0,05% до​ 6,3782 за доллар, на офшорном рынке малоподвижен у отметки 6,3868.

Биткоин снизился на 0,14% до $46.637.

(Кевин Бакленд. Перевела Анна Ржевкина. Редактор Марина Боброва)

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