Японские акции закрылись снижением на 2% под влиянием омикрона

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ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись резким снижением в понедельник, поскольку сокращение ставки по кредитам в Китае не смогло поднять настроение инвесторам, а распространение штамма коронавируса омикрон продолжило усиливать беспокойство относительно замедления экономического роста во всем мире.

Индекс Nikkei снизился на 2,13% - максимально с 26 ноября - до 27.937,81 пункта. Более широкий индекс Topix упал на 2,17% до 1.941,33 пункта.

Народный банк Китая в понедельник впервые за 20 месяцев снизил ключевую ставку в попытке поддержать замедляющуюся экономику.

"Снижение ставки в Китае призвано помочь улучшить экономику, но инвесторы были обеспокоены тем, что рост экономики замедлился настолько, что стране пришлось снизить ставки", - сказал Икуо Мицуи, управляющий фондами в Aizawa Securities.

"Инвесторы, которые ожидали роста рынка к концу года, также продавали акции, поскольку рынок движется в другом направлении".

Лидерами снижения стали бумаги Shinsei Bank, Jtekt и Yamaha Motor, подешевевшие на 8,36​%, 6,1% и 5,73% соответственно.

(Дзунко Фудзита. Перевела Ольга Бескровнова. Редактор Марина Боброва)

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