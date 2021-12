Nikkei закрылся ростом на 2% во главе с техсектором

Новости





ТОКИО (Рейтер) - Японские акции закрылись резким ростом во вторник, причем тяжеловесы технологического сектора возглавили подъем после двухдневного падения, поскольку инвесторы расхватали акции, распроданные из-за опасений по поводу варианта коронавируса омикрон.

Индекс Nikkei вырос на 2,08% до 28.517,59 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 1,47% до 1.969,79 пункта.

Подъем возглавили акции Shionogi & Co Ltd, Advantest Corp и Tokyo Electron Ltd, подорожавшие на 5,3%, 4,61% и 4,4% соответственно. Лидерами снижения стали бумаги Shinsei Bank Ltd, Mitsubishi Materials Corp и Furukawa Electric Co Ltd, подешевевшие на 1,69​%, 1,23% и 0,77% соответственно.

"Японский рынок слишком сильно упал на предыдущих сессиях из-за опасений по поводу влияния варианта коронавируса омикрон на США и Европу, - говорит Кадзухару Кониси из Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management. - Но в Японии до сих пор не наблюдается большого количества заражений. Кроме того, японские акции относительно дешевы".

(Дзюнко Фудзита. Перевел Алексей Кузьмин. Редактор Марина Боброва)

