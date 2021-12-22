Nikkei закрылся в плюсе благодаря ралли техсектора

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ТОКИО (Рейтер) - Японский фондовый индекс Nikkei завершил сессию среды в плюсе благодаря ралли бумаг производителей микросхем и других технологических акций, но рост был ограничен из-за снижения акций Nintendo и производителей соусов.

Индекс Nikkei вырос на 0,16% до 28.562,21 пункта. Более широкий индекс Topix прибавил 0,09% до 1.971,51 пункта. Объем торгов был небольшим в связи с приближающимися праздниками.

"Основные игроки, иностранные институциональные инвесторы, ушли с рынка на Рождество, а активность индивидуальных инвесторов невелика", - сказал участник рынка из местной компании, занимающейся операциями с ценными бумагами.

"В ближайшее время, похоже, будет трудно найти направление на этом рынке".

Акции Sony были в числе лидеров роста среди компонентов Nikkei, подорожав на 2,77% после того, как ее индийское подразделение завершило сделку с местным конкурентом Zee Entertainment о слиянии их телевизионных каналов, киноактивов и стриминговых платформ.

(Бюро Рейтер в Токио. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Марина Боброва)

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