«Оближи свой гаджет»: японский профессор создаёт экран с имитацией вкуса

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Мураяма Рикако и Рокки Свифт

ТОКИО (Рейтер). Японский профессор разработал прототип телеэкрана, который может имитировать пищевые вкусы, что является ещё одним шагом к созданию мультисенсорного интерфейса.

Устройство под названием Taste the TV (TTTV) использует карусель из 10 ёмкостей со вкусовыми добавками, которые распыляются в комбинации для создания вкуса конкретной еды, затем образец вкуса накатывается на стерильную плёнку плоского экрана телевизора, чтобы зритель мог его попробовать.

По словам профессора Университета Мэйдзи Миясита Хомэй, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи людей и взаимодействия с внешним миром.

«Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность попробовать вкус, например, еды в ресторане на другом конце света, даже не выходя из дома», – сказал он.

Миясита работает с командой из примерно 30 студентов, которые создали множество устройств для ароматизации, в том числе вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. Он сказал, что сам построил прототип TTTV за последний год, и что коммерческая версия будет стоить около 100 000 йен (875 долларов США).

По его словам, потенциальные возможности использования устройства включают дистанционное обучение сомелье и поваров, а также дегустацию игр и викторины.

Миясита также вёл переговоры с компаниями об использовании его технологии распыления для создания, к примеру, устройства, которое может придать вкус пиццы или шоколада куску поджаренного хлеба.

22-летняя студентка Университета Мэйдзи Хоу Юки продемонстрировала репортёрам TTTV, сказав перед экраном, что хочет попробовать сладкий шоколад. После нескольких попыток автоматический голос повторил заказ, и струи ароматизатора разбрызгали образец на пластиковый лист.

«Это что-то вроде молочного шоколада, – сказала она. – Сладкое, как шоколадный соус».

(1 доллар = 114.1900 йен)

(Репортаж Рикако Мураямы и Рокки Свифта; редактирование Тома Хога, перевод Nippon.com)



Студентка Университета Мэйдзи Хоу Юки облизывает экран Taste the TV (TTTV), прототипа телеэкрана, который может имитировать вкус различных продуктов, во время его демонстрации в университете в Токио, Япония, 22 декабря 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon



Студентка Университета Мэйдзи Хоу Юки облизывает экран Taste the TV (TTTV), прототипа экрана телевизора, который может имитировать вкус различных продуктов, во время его демонстрации в университете в Токио, Япония, 22 декабря 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon



Контейнер Taste the TV (TTTV), прототип телеэкрана, который может имитировать вкус различных продуктов, распыляет вкусовые эссенции во время его демонстрации в Университете Мэйдзи в Токио, Япония, 22 декабря 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon



Профессор Университета Мэйдзи Миясита Хомэй наполняет ёмкости со вкусовыми добавками, демонстрируя Taste the TV (TTTV), прототип телеэкрана, который может имитировать вкус различных продуктов, в университете в Токио, Япония, 22 декабря 2021 г. REUTERS / Kim Kyung- Hoon



Профессор Университета Мэйдзи Миясита Хомэй наполняет ёмкости со вкусовыми добавками, демонстрируя Taste the TV (TTTV), прототип телеэкрана, который может имитировать вкус различных продуктов, в университете в Токио, Япония, 22 декабря 2021 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

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