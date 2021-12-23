Доллар в минусе: спрос на активы-убежища снизился после оптимистичной статистики

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ТОКИО (Рейтер) - Считающийся безопасным активом доллар США снизился почти до недельного минимума по отношению к основным конкурентам в четверг, в то время как инвесторы стали с большим оптимизмом смотреть на перспективы мировой экономики, несмотря на быстрое распространение омикрона.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют к 09:46 МСК был стабилен вблизи 96,053​, ранее достигнув отметки 96,018 впервые с 17 декабря.

Чувствительный к риску австралийский доллар торговался без существенных изменений около $0,7218​ после роста на 0,86% в среду.

Фунт стерлингов был малоподвижен на уровне $1,3353​, накануне продемонстрировав ралли на 0,63%.

По данным частной исследовательской фирмы Conference Board, потребительское доверие в США выросло в декабре сильнее прогноза.

Южноафриканское исследование показало, что риск госпитализации и тяжелого течения болезни у людей, инфицированных вариантом омикрон, ниже по сравнению со штаммом дельта, хотя отчасти это связано с высоким иммунитетом населения ЮАР.

Экономика США в третьем квартале выросла на 2,3%, обогнав прогноз, сообщило в среду министерство торговли США.

Евро вырос на 0,11% до $1,1336​, укрепившись накануне на 0,33%.

Японская иена подешевела на 0,11%​ к доллару до 114,23 иены, оставаясь вблизи почти месячного максимума в 114,37, достигнутого в среду.

Многие аналитики ожидают укрепления доллара в ближайшие месяцы после "ястребиных" комментариев ФРС по итогам декабрьского заседания, когда центробанк сообщил о возможности повышения ставки в марте.

"Учитывая недавние высказывания ФРС, указывающие на то, что в марте возможно (повышение ставки), мы продолжаем считать, что соотношение риск/прибыль благоприятствует такому исходу и, следовательно, поддержит устойчивость доллара в новом году", - говорится в отчете стратегов TD Securities.

"Поступающие данные должны способствовать укреплению ожиданий ФРС, особенно на фоне сообщений о том, что омикрон, похоже, приводит к меньшему количеству госпитализаций", - пишут они.

В ближайшей перспективе, однако, доллар, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне от $1,12 до $1,14 к евро, считают аналитики TD Securities.

Биткоин снизился на 0,62% до $48.316,75.

Эфириум подешевел на 0,8% до $3.949,99.

(Кевин Баклэнд. Перевела Елизавета Журавлева. Редактор Анна Козлова)

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